La Belle et la Bête, film de Jean Cocteau au Carreau du Temple / Programme enfants Le Carreau du Temple Paris mardi 10 mars 2026.

Le film

Synopsis : Quelque part au temps jadis, il était une fois un brave homme veuf et père de quatre jeunes gens. Une fille prénommée Belle, qui était aussi bonne et dévouée à son père que ses deux aînées étaient ingrates et chipies. Le fils, un sympathique bon à rien allait toujours flanqué de son ami Avenant, épris de Belle qui se refusait au mariage. Un soir qu’il revenait à son foyer, le père s’égara et trouva refuge dans une demeure enchantée qui lui offrit dîner et repos. Alors qu’il repartait, il cueillit une rose pour Belle, déchaînant le courroux du seigneur des lieux resté jusqu’alors invisible. Un être fabuleux mi-homme mi-bête, qui le condamna soit à mourir soit à lui livrer une de ses filles. Ainsi commence le conte qui mettra la Belle en présence de la Bête, lui révélant du même coup l’irrésistible et mystérieuse puissance de l’amour.

Cinéaste-poète, Jean Cocteau tisse un chef-d’œuvre enchanteur d’une grande beauté en noir et blanc, à partir de cet illustre conte cruel, dans une atmosphère qui tient du merveilleux et du surréalisme.

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En savoir plus sur le film :

La Belle et la Bête est la première véritable adaptation cinématographique du conte écrit en 1757 par Mme Leprince de Beaumont.

Les extérieurs du monde de Belle sont largement éclairés car réels, et ses intérieurs sont influencés par les peintures des maîtres flamands et hollandais comme Vermeer (1632-1675). Le monde de la Bête, sombre et mystérieux, se réfère quant à lui aux gravures de Gustave Doré (1832-1883).

Le film a été tourné durant l’après-guerre (du 27 août 1945 au 11 janvier 1946), où les conditions de travail n’étaient pas des plus confortables : difficultés à trouver de la pellicule, restriction d’électricité, pannes de courant ou encore absence de lumière de studio.

Jean Marais a imaginé au départ une Bête à tête de cerf, mais le costumier Christian Bérard lui a démontré que la Bête devait effrayer et ne pouvait être en conséquence que carnivore. Le fameux masque fut confectionné par Pontet, un grand perruquier parisien. Le maquillage très pénible prenait cinq heures chaque jour : trois heures pour le visage et une heure pour chaque main.

Le film a inspiré plusieurs œuvres artistiques par la suite : le dessin animé des studios Disney, un opéra de Philip Glass en 1995, un ballet de Ethery Pagava en 2013, le film fantastique La Forme de l’eau de Guillermo Del Toro

Le film a remporté le Prix Louis-Delluc en 1946, récompense annuelle et unique pour le cinéma français à l’époque.

En partenariat avec CinéCaro

La beauté plastique indéniable de l’ensemble dont les inspirations sont à rechercher du côté de certaines toiles de Vermeer et d’illustrations de Gustave Doré, imprime à tout jamais les rétines de bonheur, même les plus blasées. Écran Large,

Un chef-d’œuvre enchanteur en noir et blanc, où Jean Cocteau revisite le conte de la Belle et la Bête entre merveilleux et surréalisme.

Le mardi 10 mars 2026

de 14h00 à 15h36

payant

5€ à 10€ / Gratuit avec la Carte Carreau

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris