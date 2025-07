Drawing Now Paris, 19e édition du Salon du dessin contemporain au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Drawing Now Paris, 19e édition du Salon du dessin contemporain au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris jeudi 26 mars 2026.

Pour découvrir ce que propose Drawing Now Paris en quatre jours au Carreau du Temple, il faudrait parcourir plus de 70 galeries à travers le monde et rencontrer près de 300 artistes. Première foire en Europe exclusivement dédiée au dessin contemporain, elle offre un panorama dense et vivant de la création des cinquante dernières années.

Les galeries internationales participantes sont réparties en plusieurs secteurs. Le secteur Général réunit les galeries de renom, chacune mettant en avant un artiste sur son stand. Au niveau -1, trois autres espaces invitent à la découverte : le secteur Process – Le laboratoire, dédié aux pratiques expérimentales mêlant dessin, recherche, photographie, animation ou architecture ; le secteur Inception – La scène à suivre, qui accueille des projets émergents à tous niveaux, grâce à des formats accessibles ; et Digital – L’ancien futur, qui explore la rencontre entre dessin et nouvelles technologies (IA, RV, génératif, etc.).

Drawing Now Paris, c’est aussi une grande exposition sous la verrière, ponctuée de performances, de talks et d’échanges. Pour sa 19e édition, la foire s’inscrit en connivence avec le Printemps du dessin, affirmant plus que jamais son esprit prospectif et curieux.

Infos pratiques :

Jeudi 26 mars 2026 de 11h à 20h

Vendredi 27 mars 2026 de 11h à 20h

Samedi 28 mars 2026 de 11h à 20h

Dimanche 29 mars 2026 de 11h à 19h

Première foire d’art contemporain en Europe dédiée au dessin, Drawing Now Paris se tiendra au Carreau du Temple du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2026.

Du jeudi 26 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 9 à 16 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T12:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-26T11:00:00+02:00_2026-03-26T20:00:00+02:00;2026-03-27T11:00:00+02:00_2026-03-27T20:00:00+02:00;2026-03-28T11:00:00+02:00_2026-03-28T20:00:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/2JWV2JFJ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple