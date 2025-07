Under the Skin, film de Jonathan Glazer au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Synopsis : Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître…

Jonathan Glazer réalise un film envoûtant autant par son esthétique que par le choix de son actrice principale, Scarlett Johansson incarnant une tueuse extraterrestre qui s’humanise peu à peu.

La projection sera suivie d’une rencontre avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En partenariat avec CinéCaro

Under the skin est un film autre, un alien. Un récit de science-fiction, un poème érotique et romantique, un labyrinthe de miroirs qui exacerbe délicieusement les ambiguïtés du jeu dramatique. L’un des longs-métrage les plus excitants que l’on ait vus ces derniers mois.