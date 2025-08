Cri(s)…, spectacle de Benjamin Kahn au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Appel solitaire, clameur collective, boucan du corps. Quand le cri dessine une forme de résistance, la voix et les rituels deviennent des outils de la transformation, où cinq danseur·euses explorent les tensions entre contrôle et émancipation.

L’acte de crier peut être salutaire et salvateur. Un cri d’alarme, émis dans l’urgence, tantôt intime, tantôt public, seul ou en communauté. Un cri qui oscille entre douleur, joie et protestation… Alors crions, seul·e ou ensemble, fortement, subtilement ! Benjamin Kahn passe ici à l’écriture collective, et il s’y est préparé par une série de solos dont Bless the Sound that Saved a Witch like me pour Sati Veyrunes (présenté dans le cadre du Festival Everybody 2024), petite anthologie du cri à la lisière du solo et du chœur.

Ce « son » de la voix humaine revient donc dans une « (caco)-polyphonie des émotions » où Benjamin Kahn interroge les limites de l’affirmation de soi en explorant les relations entre corps, voix et rituels comme outils de transformation et de résistance. Son écriture rebondit sur Michel Foucault et son analyse des mécanismes de pouvoir, Gilles Deleuze et son approche du désir comme force créatrice ou encore Judith Butler et sa réflexion sur la performativité des identités.

Entre unissons et présences solitaires, un quintette humain interroge comment nous habitons notre corps, nos relations et nos espaces de liberté. Une quête identitaire « fluide » à partir de figures hybrides, mouvantes et troublantes, jusque dans des rituels contemporains inspirés de traditions calabraises.

*Cri(s)… titre provisoire

Avec l’Atelier de Paris – Centre de développement chorégraphique national, dans le cadre du festival JUNE EVENTS

Benjamin Kahn réunit cinq danseur·euses pour explorer la force du cri, entre tension, rituel et affirmation de soin !

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 11 à 22 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

