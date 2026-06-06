LE CASSE-CROÛTE VIGNERON DES CONQUÊTES Aniane
LE CASSE-CROÛTE VIGNERON DES CONQUÊTES Aniane samedi 6 juin 2026.
Aniane
LE CASSE-CROÛTE VIGNERON DES CONQUÊTES
220 Chemin des Conquêtes Aniane Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17
Une façon conviviale et ludique de découvrir le Domaine, cette parenthèse comprend une présentation et une visite du Domaine commentée suivie d’une dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnée de produits du Terroir ( fromages, charcuteries, tapenade…)
Samedi de 10h00 à 12h et de 16h00 à 18h00.
Uniquement sur réservation
Une façon conviviale et ludique de découvrir le Domaine, cette parenthèse comprend une présentation et une visite du Domaine commentée suivie d’une dégustation de l’ensemble des cuvées accompagnée de produits du Terroir ( fromages, charcuteries, tapenade…)
Samedi de 10h00 à 12h et de 16h00 à 18h00.
Uniquement sur réservation .
220 Chemin des Conquêtes Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 49 51 03 62 domainedesconquetes.vin@outlook.fr
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English :
A friendly, fun way to discover the estate, this interlude includes a presentation and guided tour of the estate, followed by a tasting of all the vintages, accompanied by local produce (cheese, charcuterie, tapenade, etc.). Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays and Saturdays from 10:00 to 12:00 and from 16:00 to 18:00, by reservation only.
L’événement LE CASSE-CROÛTE VIGNERON DES CONQUÊTES Aniane a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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