Le Casse de l’Année Margny-lès-Compiègne

2 rue Jean Mermoz Margny-lès-Compiègne Oise

Tarif : 35 – 35 – 55

35

Tarif adulte

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails… Cette fois elle vient récupérer un bijou historique

et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison !

Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants !

À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s'associer…

