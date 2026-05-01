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LE CAYLAR EN FETE Le Caylar

LE CAYLAR EN FETE Le Caylar dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 88 Faubourg Saint-Martin

Ville : 34520 Le Caylar

Département : Hérault

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Le Caylar

LE CAYLAR EN FETE

88 Faubourg Saint-Martin Le Caylar Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

LE CAYLAR EN FÊTE
MARCHE FLEURS ET ARTISANAT, sur réservation pour les exposants, tarif entre 5euros et 20euros.
MARCHE DE PRODUCTEURS
VIDE GRENIER BROCANTE, sans réservation.
BUVETTE ET RESTAURATION DE PRODUCTEURS   .

88 Faubourg Saint-Martin Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 31 22 66 14  adlm34520@outlook.fr

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LE CAYLAR EN FÊTE

L’événement LE CAYLAR EN FETE Le Caylar a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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