Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans ! Seppois-le-Bas
dimanche 13 septembre 2026 · Seppois-le-Bas
Informations pratiques
Seppois-le-Bas
Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans !
rue du Stade Seppois-le-Bas Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Cérémonie, défilé, manœuvres, expositions, restauration sur place
Cette année marque un siècle d’engagement, de courage et de solidarité au service de la population.
À cette occasion, les sapeurs-pompiers de Seppois-le-Bas vous invitent à leurs portes ouvertes exceptionnelles, à la salle polyvalente du village.
Au programme
9h Cérémonie
9h45 Défilé du personnel et des véhicules, accompagné par la fanfare
Exposition de véhicules
Manœuvres opérationnelles
Exposition de miniatures
Restauration sur place .
rue du Stade Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est amicalespseppois@outlook.fr
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English :
Ceremonies, parades, demonstrations, exhibits, on-site dining
L’événement Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans ! Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du Sundgau