Informations pratiques

Seppois-le-Bas

Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans !

rue du Stade Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Cérémonie, défilé, manœuvres, expositions, restauration sur place

Cette année marque un siècle d’engagement, de courage et de solidarité au service de la population.

À cette occasion, les sapeurs-pompiers de Seppois-le-Bas vous invitent à leurs portes ouvertes exceptionnelles, à la salle polyvalente du village.

Au programme

9h Cérémonie

9h45 Défilé du personnel et des véhicules, accompagné par la fanfare

Exposition de véhicules

Manœuvres opérationnelles

Exposition de miniatures

Restauration sur place .

rue du Stade Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est amicalespseppois@outlook.fr

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English :

Ceremonies, parades, demonstrations, exhibits, on-site dining

L’événement Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans ! Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du Sundgau