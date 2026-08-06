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Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans ! Seppois-le-Bas

dimanche 13 septembre 2026 · Seppois-le-Bas

Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans ! Seppois-le-Bas

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
rue du Stade
Ville
68580 Seppois-le-Bas
Département
Haut-Rhin
Tarif

Seppois-le-Bas

Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans !

rue du Stade Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Cérémonie, défilé, manœuvres, expositions, restauration sur place
Cette année marque un siècle d’engagement, de courage et de solidarité au service de la population.

À cette occasion, les sapeurs-pompiers de Seppois-le-Bas vous invitent à leurs portes ouvertes exceptionnelles, à la salle polyvalente du village.

Au programme

9h Cérémonie
9h45 Défilé du personnel et des véhicules, accompagné par la fanfare 
Exposition de véhicules
 Manœuvres opérationnelles
Exposition de miniatures

Restauration sur place   .

rue du Stade Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est   amicalespseppois@outlook.fr

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English :

Ceremonies, parades, demonstrations, exhibits, on-site dining

L’événement Le Centre d’Incendie et de Secours de Seppois-le-Bas fête ses 100 ans ! Seppois-le-Bas a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du Sundgau

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