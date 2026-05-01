Le Cercle de Lecture Chez Paulette Réauville

Réauville

Le Cercle de Lecture

Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 16:00:00

fin : 2026-05-21 18:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Le Cercle de lecture vous propose, chaque 2ème jeudi du mois, à 16h, une séance de partage littéraire, ouverte à tout amis des livres.

Alors venez nous rejoindre, dans notre décor cosy et chaleureux, au 1er etg de Chez Paulette.

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Chez Paulette 30 route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 58 77 68 associationdubourg@gmail.com

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English :

Every 2nd Thursday of the month, at 4pm, the Cercle de lecture offers you a literary sharing session, open to all book lovers.

So come and join us, in our warm and cosy setting on the 1st floor of Chez Paulette.

L’événement Le Cercle de Lecture Réauville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes