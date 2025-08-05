LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Palais des Congrès Perpignan
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Palais des Congrès Perpignan jeudi 29 janvier 2026.
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 54 – 54 – 63
Début : 2026-01-29 20:29:00
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Palais des Congrès Un hymne à la liberté !
Palais des Congrès Auditorium Charles Trénet Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48
English :
Palais des Congrès A hymn to freedom!
German :
Palais des Congrès Eine Hymne an die Freiheit!
Italiano :
Palazzo dei Congressi Un inno alla libertà!
Espanol :
Palacio de Congresos ¡Un himno a la libertad!
L’événement LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS Perpignan a été mis à jour le 2025-08-05 par PERPIGNAN TOURISME