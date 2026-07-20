Le Champ des Ondes Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule

mercredi 5 août 2026 · Pas des Ondes · Cornillon-sur-l'Oule

Informations pratiques

Cornillon-sur-l’Oule

Le Champ des Ondes

Pas des Ondes 410 chemin de Chamousset Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

-18 ans et chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 17:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Pixvae colombian crunch

Yo Tinaly afro world

Fauzene pop surprise

Le retour de Nasreddine Hodja conte musical jeune public

Robin de Bois Cie Soie Farouche théâtre d’extérieur interactif

Gardiens des oiseaux film documentaire

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Pas des Ondes 410 chemin de Chamousset Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Pixvae: Colombian Crunch

Yo Tinaly: Afro World

Fauzene: Pop Surprise

The Return of Nasreddine Hodja: a musical tale for young audiences

Robin Hood by Cie Soie Farouche: interactive outdoor theater

Guardians of the Birds: documentary film

L’événement Le Champ des Ondes Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale