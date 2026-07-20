Le Champ des Ondes Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule
mercredi 5 août 2026 · Pas des Ondes · Cornillon-sur-l'Oule
Informations pratiques
Cornillon-sur-l’Oule
Le Champ des Ondes
Pas des Ondes 410 chemin de Chamousset Cornillon-sur-l’Oule Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
-18 ans et chômeurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Pixvae colombian crunch
Yo Tinaly afro world
Fauzene pop surprise
Le retour de Nasreddine Hodja conte musical jeune public
Robin de Bois Cie Soie Farouche théâtre d’extérieur interactif
Gardiens des oiseaux film documentaire
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Pas des Ondes 410 chemin de Chamousset Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Pixvae: Colombian Crunch
Yo Tinaly: Afro World
Fauzene: Pop Surprise
The Return of Nasreddine Hodja: a musical tale for young audiences
Robin Hood by Cie Soie Farouche: interactive outdoor theater
Guardians of the Birds: documentary film
L’événement Le Champ des Ondes Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale