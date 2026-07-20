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AGENDA · Cornillon-sur-l'Oule

Le Champ des Ondes Pas des Ondes Cornillon-sur-l’Oule

mercredi 5 août 2026 · Pas des Ondes · Cornillon-sur-l'Oule

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Pas des Ondes
Adresse
410 chemin de Chamousset
Ville
26510 Cornillon-sur-l'Oule
Département
Drôme
Tarif
10 10 10 Tarif réduit -18 ans et chômeurs

Cornillon-sur-l’Oule

Le Champ des Ondes

Pas des Ondes 410 chemin de Chamousset Cornillon-sur-l’Oule Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
-18 ans et chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Pixvae colombian crunch
Yo Tinaly afro world
Fauzene pop surprise
Le retour de Nasreddine Hodja conte musical jeune public
Robin de Bois Cie Soie Farouche théâtre d’extérieur interactif
Gardiens des oiseaux film documentaire
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Pas des Ondes 410 chemin de Chamousset Cornillon-sur-l’Oule 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Pixvae: Colombian Crunch
Yo Tinaly: Afro World
Fauzene: Pop Surprise
The Return of Nasreddine Hodja: a musical tale for young audiences
Robin Hood by Cie Soie Farouche: interactive outdoor theater
Guardians of the Birds: documentary film

L’événement Le Champ des Ondes Cornillon-sur-l’Oule a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale