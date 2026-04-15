Le chant de la Terre Concert d’hiver Camors
Le chant de la Terre Concert d’hiver Camors dimanche 10 mai 2026.
Camors
Le chant de la Terre Concert d’hiver
Salle du Petit Bois de Camors Camors Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Auditorium du Quatro à Baud
Créé à Lorient en mai 2025 sous le titre Mémoires déportées à l occasion du 80ème anniversaire de la libération de la ville, ce spectacle alternera des documents d’archives (textes et photos) et des arrangements de musiques de l’époque interprétés par l’ensemble de violoncelles Embruns de cordes .
Inscription recommandée par mail ou par téléphone .
Salle du Petit Bois de Camors Camors 56330 Morbihan Bretagne +33 6 74 71 50 61
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English : Le chant de la Terre Concert d’hiver
L’événement Le chant de la Terre Concert d’hiver Camors a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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