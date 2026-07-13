Le Chant des Âmes Notes Errantes 2026 #8 Le Bourg Dore-l’Église

Informations pratiques

Dore-l’Église

Le Chant des Âmes Notes Errantes 2026 #8

Le Bourg Eglise Dore-l’Église Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Etudiants | Minima sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L’ensemble Du Souffle à l’Archet propose une introspection dans l’univers sacré des compositeurs qui mènent à Bach. Un voyage initiatique à la lueur de bougies

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Le Bourg Eglise Dore-l’Église 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

The ensemble Du Souffle & l’Archet offers an intimate look into the sacred world of the composers who led the way to Bach. A journey of discovery by candlelight

L’événement Le Chant des Âmes Notes Errantes 2026 #8 Dore-l’Église a été mis à jour le 2026-07-13 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez