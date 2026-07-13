Le Chant des Âmes Notes Errantes 2026 #8 Le Bourg Dore-l’Église
mercredi 12 août 2026 · Le Bourg · Dore-l'Église
Informations pratiques
Dore-l’Église
Le Chant des Âmes Notes Errantes 2026 #8
Le Bourg Eglise Dore-l’Église Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Etudiants | Minima sociaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00
Date(s) :
2026-08-12
L’ensemble Du Souffle à l’Archet propose une introspection dans l’univers sacré des compositeurs qui mènent à Bach. Un voyage initiatique à la lueur de bougies
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Le Bourg Eglise Dore-l’Église 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net
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English :
The ensemble Du Souffle & l’Archet offers an intimate look into the sacred world of the composers who led the way to Bach. A journey of discovery by candlelight
L’événement Le Chant des Âmes Notes Errantes 2026 #8 Dore-l’Église a été mis à jour le 2026-07-13 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez