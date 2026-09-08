Le Chant des forêts, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Le Chant des forêts Jeudi 10 septembre, 18h00 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:33:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:33:00+02:00

Séance suivie d’un échange sur l’écologie, en lien avec l’exposition du Didam

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine http://atalante-cinema.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=TM08V »}]

Rencontre – Un homme marche, sac au dos, bâton à la main, veste lourde et chaude sur les épaules, vers les profondeurs d’une vieille forêt moussue. Ni le vent, ni la brume, ni même la neige ne l’ar…