Le Chant des lions | Théâtre Théâtre de la Fleuriaye Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 20:45 – 22:15

Gratuit : non De 24 € à 34 € selon la formule et l’emplacement choisis Billetterie :02 28 22 24 24Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18htheatre@mairie-carquefou.frwww.theatre-carquefou.fr Durée : 1h30À partir de 10 ans Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

En 1933, dans l’effervescence d’un cabaret parisien, Germaine, l’une des chanteuses les plus populaires de la capitale croise le regard de Kessel, journaliste, auteur et aventurier. Leur coup de foudre marque le début d’une histoire passionnée.En 1943, réfugiés à Londres, ils s’engagent dans la Résistance. Missionné par de Gaulle pour écrire en urgence un texte capable d’unir les Résistants, Kessel rédige alors, avec Maurice Druon, les paroles solennelles de ce chant au rythme mobilisateur, devenu symbole de lutte et d’espoir. Germaine Sablon l’interprète pour la première fois sur les ondes de la BBC.Avec six comédiens, dont un musicien live, le spectacle restitue cette épopée où l’intime se mêle à la grande Histoire, porté par une mise en scène rythmée et une interprétation vibrante. Trois nominations aux Molières 2026 : Mise en scène Théâtre Privé (Charlotte Matzneff), révélation féminine (Marina Pangos) et comédienne second rôle (Élodie Colin). — Texte : Julien Delpech et Alexandre FoulonMise en scène : Charlotte Matzneff, assistée de Manoulia JeanneAvec : Marina Pangos, Éric Chantelauze, Thierry Pietra, Thibault Pinson, Elodie Colin, Mehdi Bourayou

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

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