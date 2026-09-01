Le chant des machines Roubaix

Informations pratiques

Roubaix

Le chant des machines

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des **Journées européennes du patrimoine** et dans le cadre de [**l’opération thématique 2026 de Proscitec Les Grandes Figures **](https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/les-grandes-figures-des-hauts-de-france), La Manufacture vous invite à une après-midi exceptionnelle pour replonger dans l’atmosphère des usines textiles !

Plongez au cœur de notre patrimoine textile en découvrant les gestes, les rythmes et les sons qui ont fait battre le cœur des usines de la ville de Roubaix.

**Tisserands d’hier et passionnées d’aujourd’hui se relaient pour redonner vie aux métiers à tisser et aux savoir-faire du textile.**

Assistez à la mise en route simultanée des machines avant d’aller à la rencontre des passeurs de mémoire, découvrez leurs témoignages inspirants et partagez des échanges vivants.

**Une expérience gratuite, immersive et inédite** pour petits et grands afin de découvrir la richesse de notre patrimoine industriel.

Mises en routes simultanée des machines à **14h, 15h et 16h**

À l’occasion des **Journées européennes du patrimoine** et dans le cadre de [**l’opération thématique 2026 de Proscitec Les Grandes Figures **](https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/les-grandes-figures-des-hauts-de-france), La Manufacture vous invite à une après-midi exceptionnelle pour replonger dans l’atmosphère des usines textiles !

Plongez au cœur de notre patrimoine textile en découvrant les gestes, les rythmes et les sons qui ont fait battre le cœur des usines de la ville de Roubaix.

**Tisserands d’hier et passionnées d’aujourd’hui se relaient pour redonner vie aux métiers à tisser et aux savoir-faire du textile.**

Assistez à la mise en route simultanée des machines avant d’aller à la rencontre des passeurs de mémoire, découvrez leurs témoignages inspirants et partagez des échanges vivants.

**Une expérience gratuite, immersive et inédite** pour petits et grands afin de découvrir la richesse de notre patrimoine industriel.

Mises en routes simultanée des machines à **14h, 15h et 16h** .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

%C0 As part of the **European Heritage Days** and within the framework of [**Proscitec’s 2026 Thematic Initiative “Les Grandes Figures”**](https://proscitec.asso.fr/musees-proscitec/proscitec-patrimoines-et-memoires-des-metiers/article/les-grandes-figures-des-hauts-de-france), La Manufacture invites you to an exceptional afternoon to immerse yourself in the atmosphere of the textile mills!

Dive into the heart of our textile heritage by discovering the movements, rhythms, and sounds that once made the factories of Roubaix come alive.

**Weavers of yesterday and enthusiasts of today take turns bringing the looms and textile craftsmanship back to life.**

Watch as the machines are started up simultaneously before meeting the keepers of this heritage, hearing their inspiring stories, and engaging in lively conversations.

**A free, immersive, and unique experience** for young and old alike to discover the richness of our industrial heritage.

Simultaneous machine start-ups at: **2:00 p.m., 3:00 p.m., and 4:00 p.m.**

L’événement Le chant des machines Roubaix a été mis à jour le 2026-08-15 par Hauts-de-France Tourisme