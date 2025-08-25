Le chant du Bois du Châtelet MPAA/Saint-Germain Paris

Le chant du Bois du Châtelet MPAA/Saint-Germain Paris jeudi 9 avril 2026.

Le Bois du Châtelet est menacé de toutes parts : comment le sauver ?

À

la fois comédie de mœurs, satire politique et fable écologique, cette

création originale mêle tableaux collectifs, masques et musique live.

Dans cet entrelacs de débats politiques ou existentiels divers, le

grotesque et le carnaval des mythologies païennes s’invitent pour former

un patchwork joyeux à l’humour potache.

Huit comédien·nes sont

accompagné·es sur le plateau par un musicien. Des chansons originales,

en solo ou en chœur, mettent en valeur les moments d’émotion, le mélange

des genres et des registres à l’honneur.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 euros au choix (placement libre).

Tout public.

MPAA/Saint-Germain 4, rue Félibien 75006 Paris

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs