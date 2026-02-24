Le chapardeur du marais Forges-les-Eaux
Le chapardeur du marais Forges-les-Eaux dimanche 20 septembre 2026.
Le chapardeur du marais
Avenue Mathilde Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
2026-09-20
Dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles le Triton éclairé et le département 76 vous proposent une animation gratuite
Le chapardeur du marais Un vol a été commis par l’un des animaux du bois. Intégrez le département de recherche de la police animale.
Votre mission sera de pister les empreintes et de récolter les indices dans la forêt, puis de confronter les suspects aux preuves afin d’arrêter le coupable.
Rdv parking de la grange, avenue Mathilde, Forges-les-Eaux
Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .
Avenue Mathilde Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70
