Le chapardeur du marais

Avenue Mathilde Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre de la valorisation des Espaces Naturels Sensibles le Triton éclairé et le département 76 vous proposent une animation gratuite

Le chapardeur du marais Un vol a été commis par l’un des animaux du bois. Intégrez le département de recherche de la police animale.

Votre mission sera de pister les empreintes et de récolter les indices dans la forêt, puis de confronter les suspects aux preuves afin d’arrêter le coupable.

Rdv parking de la grange, avenue Mathilde, Forges-les-Eaux

Réservation obligatoire www.seinemaritime.fr/ens .

Avenue Mathilde Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le chapardeur du marais

L’événement Le chapardeur du marais Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux