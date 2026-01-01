Le Chariot à musique de Sophie Médiathèque Poligny

Le Chariot à musique de Sophie

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Gratuit

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Spectacle dans le cadre des Nuits de la Lecture

Un petit chariot rétro et un univers drôle et sensible seront au rendez-vous pour cette 10ème édition des Nuits de la Lecture.

Ambiance fête au village garantie !

Spectacle gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. Tout public.

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

