Le Chariot à musique de Sophie Médiathèque Poligny
Le Chariot à musique de Sophie Médiathèque Poligny samedi 24 janvier 2026.
Le Chariot à musique de Sophie
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Gratuit
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Spectacle dans le cadre des Nuits de la Lecture
Un petit chariot rétro et un univers drôle et sensible seront au rendez-vous pour cette 10ème édition des Nuits de la Lecture.
Ambiance fête au village garantie !
Spectacle gratuit, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. Tout public.
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
