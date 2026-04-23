LE CHÂTEAU CAZE FÊTE SON 250EME PRINTEMPS CHÂTEAU CAZE Villaudric

Villaudric

LE CHÂTEAU CAZE FÊTE SON 250EME PRINTEMPS

CHÂTEAU CAZE 45 Rue de la Négrette Villaudric Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Il y a des chiffres qui imposent le respect. 250 vendanges sur le même terroir. 250 printemps à observer la vigne pousser, à guetter la maturité des raisins, à mettre en bouteille une histoire qui se réécrit chaque année.

Le Château Caze, installé à Villaudric depuis 1776, atteint en 2026 un cap que peu de domaines viticoles français peuvent revendiquer.

Et pour le célébrer, il ouvre ses portes.

Le dimanche 10 mai 2026, de 10h à 18h, le Château Caze accueille le public pour sa journée portes ouvertes annuelle — cette année placée sous le signe d’un anniversaire exceptionnel.

Entrée libre

Déjeuner sur inscription avant le 3 mai — par mail ou par téléphone .

CHÂTEAU CAZE 45 Rue de la Négrette Villaudric 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 6 16 31 48 69 vignoble@chateaucaze.com

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English :

Some figures demand respect. 250 harvests on the same terroir. 250 springs watching the vines grow, watching the grapes ripen, bottling a story that is rewritten every year.

L’événement LE CHÂTEAU CAZE FÊTE SON 250EME PRINTEMPS Villaudric a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE