Le Château de Marconnay ouvre ses portes, Château de Marconnay, Sanxay

Le Château de Marconnay ouvre ses portes 19 et 20 septembre Château de Marconnay Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Marconnay, situé à Sanxay, ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 14h30 à 18h30.

Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire à travers une exposition de photographies de Jules Robuchon, célèbre photographe et ethnographe poitevin de la fin du XIXᵉ siècle, dont les clichés constituent un précieux témoignage du patrimoine régional et de la vie quotidienne d’autrefois.

Le dimanche, la visite sera également animée par la présence d’un groupe folklorique régional, qui fera revivre les traditions et l’identité culturelle du territoire à travers musiques, danses et costumes traditionnels.

Une invitation à découvrir le patrimoine sous un regard à la fois historique, artistique et vivant.

Château de Marconnay Château de Marconnay, 86600 Sanxay Sanxay 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 53 53 70 Le château de Marconnay, dont les restes imposants rappellent toujours l’importance et l’opulence de ses anciens maîtres, est situé au nord-ouest de Sanxay, à environ 3 km de ce bourg.

C’est un bel exemple fortifié du XVe siècle avec son enceinte, de profondes douves, sa poterne et son pont-levis.

Sur cette structure encore médiévale et défensive se sont greffés des éléments décoratifs renaissance et un nouveau corps de logis construit sans doute dans la première moitié du XVIIe siècle, aux formes déjà plus classiques.

L’antique origine de ce manoir nous est inconnue mais nous savons qu’il existait au XIVe siècle, car dès 1369 les archives du château de la Barre nous apprennent que Guillot Levesque, seigneur de Marconnay rendait aveu du Seigneur de Bois-Pouvreau.

La famille Levesque, dont une des branches était seigneurs de Marconnay originaires du Poitou, était puissante dès le Moyen Âge tant par elle-même que par ses riches alliances.

En 1574, François Levesque, seigneur de Marconnay, était Chevalier de l’ordre du Roy.

En 1683, le château fut saisi pour dettes : Charlotte de Vernou, épouse du Comte d’Aubusson, devint propriétaire. Elle effectua de nombreux travaux au château, lequel venait de souffrir d’un incendie.

En 1719, un nouvel incendie ravagea une partie du château, lequel fut alors laissé aux mains des fermiers généraux.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Marconnay, situé à Sanxay, ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 14h30 à 18h30.