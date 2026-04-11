Le Château de Pierry L’été au Château Le Château de Pierry Pierry
Le Château de Pierry L’été au Château Le Château de Pierry Pierry vendredi 19 juin 2026.
Pierry
Le Château de Pierry L’été au Château
Le Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 01:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Le 19 juin: L’été au château
Dans la cour d’honneur et le cellier pressoir
Vous trouverez sur place à manger et à boire: Assortiment de viandes sur brasero ; bar à glace ; bar à champagneTout public
Le 19 juin: L’été au château
Dans la cour d’honneur et le cellier pressoir
Vous trouverez sur place à manger et à boire: Assortiment de viandes sur brasero ; bar à glace ; bar à champagne .
Le Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 3 26 54 02 87
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English : Le Château de Pierry L’été au Château
June 19: Summer at the château
In the main courtyard and wine-press cellar
On-site food and drink: Assorted meats on braziers; ice bar; champagne bar
L’événement Le Château de Pierry L’été au Château Pierry a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne