Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Château de Pierry L’été au Château Le Château de Pierry Pierry

Le Château de Pierry L’été au Château Le Château de Pierry Pierry vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Le Château de Pierry

Adresse : 45 rue Léon Bourgeois

Ville : 51530 Pierry

Département : Marne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pierry

Le Château de Pierry L’été au Château

Le Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Le 19 juin: L’été au château
Dans la cour d’honneur et le cellier pressoir
Vous trouverez sur place à manger et à boire: Assortiment de viandes sur brasero ; bar à glace ; bar à champagneTout public
Le 19 juin: L’été au château
Dans la cour d’honneur et le cellier pressoir
Vous trouverez sur place à manger et à boire: Assortiment de viandes sur brasero ; bar à glace ; bar à champagne   .

Le Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 3 26 54 02 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Château de Pierry L’été au Château

June 19: Summer at the château
In the main courtyard and wine-press cellar
On-site food and drink: Assorted meats on braziers; ice bar; champagne bar

L’événement Le Château de Pierry L’été au Château Pierry a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne

À voir aussi à Pierry (Marne)