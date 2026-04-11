Le Château de Pierry L’été au Château Le Château de Pierry Pierry

Pierry

Le Château de Pierry L’été au Château

Le Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le 19 juin: L’été au château

Dans la cour d’honneur et le cellier pressoir

Vous trouverez sur place à manger et à boire: Assortiment de viandes sur brasero ; bar à glace ; bar à champagneTout public

Le 19 juin: L’été au château

Dans la cour d’honneur et le cellier pressoir

Vous trouverez sur place à manger et à boire: Assortiment de viandes sur brasero ; bar à glace ; bar à champagne .

Le Château de Pierry 45 rue Léon Bourgeois Pierry 51530 Marne Grand Est +33 3 26 54 02 87

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English : Le Château de Pierry L’été au Château

June 19: Summer at the château

In the main courtyard and wine-press cellar

On-site food and drink: Assorted meats on braziers; ice bar; champagne bar

L’événement Le Château de Pierry L’été au Château Pierry a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne