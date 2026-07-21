Informations pratiques

Plessis-de-Roye

Le château de Plessis-de-Roye

Rue du Château Plessis-de-Roye Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Lors des journées européennes du patrimoine, le château du Plessis-de-Roye vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Le château, datant du 15ème siècle était une ancienne résidence du Prince de Condé.

Une visite guidée des ruines vous est proposée.

Réservation par mail souhaitée.

Lors des journées européennes du patrimoine, le château du Plessis-de-Roye vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Le château, datant du 15ème siècle était une ancienne résidence du Prince de Condé.

Une visite guidée des ruines vous est proposée.

Réservation par mail souhaitée. .

Rue du Château Plessis-de-Roye 60310 Oise Hauts-de-France rdupontavice@orange.fr

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English :

During European Heritage Days, the Château du Plessis-de-Roye will open its doors to the public for a special event.

The castle, dating from the 15th century, was once the residence of the Prince of Condé.

A guided tour of the ruins is available.

Reservations by email are preferred.

L’événement Le château de Plessis-de-Roye Plessis-de-Roye a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Nord-Compiégnois