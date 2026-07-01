Le château de Verneuil-sur-Indre : Chef d’œuvre du dernier des mansart, Château de Verneuil-sur-Indre, Verneuil-sur-Indre

Informations pratiques

Le château de Verneuil-sur-Indre : Chef d’œuvre du dernier des mansart 19 et 20 septembre Château de Verneuil-sur-Indre Indre-et-Loire

Entrée payante, tarif adulte de 10 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le château de Verneuil-sur-Indre est sans doute le dernier chef-d’œuvre de la plus illustre dynastie d’architectes, les Mansart.

La visite mettra en valeur les équilibres stylistiques et fonctionnels au service des puissants de l’Ancien Régime, faisant de l’architecture un instrument du pouvoir absolu.

Château de Verneuil-sur-Indre Le château, 37600 Verneuil-sur-Indre Verneuil-sur-Indre 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire + 33 (0) 6 86 71 60 70 La famille Mansart est certainement celle qui a le plus marqué par son style l’architecture classique en France et à l’étranger.

Le château de Verneuil-sur-Indre, construit pour les Chaspoux entre 1739 et 1756, est l’une des plus belles réalisations du dernier des Mansart : Jean Mansart de Jouy.

La visite mettra en valeur les équilibres stylistiques et fonctionnels de cette brillante dynastie au service des puissants de l’Ancien Régime, faisant de l’architecture un instrument du pouvoir absolu. Visite commentée à l’entrée payante.

tarif de 10 euros par adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Lieu de rendez-vous au portail du château

Deux visites le samedi 19 septembre 2026 de 10h à 12h, et de 14h à 16h

Deux visites le dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h, et de 14h à 16h.

Le château de Verneuil-sur-Indre est sans doute le dernier chef-d’œuvre de la plus illustre dynastie d’architectes, les Mansart.

©marceau