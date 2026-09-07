Le CHCB, site de Kerio, CHCB, site de Kerio, Noyal-Pontivy

Informations pratiques

Le CHCB, site de Kerio Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 CHCB, site de Kerio Morbihan

Visites guidées, RDV dans le hall ; Inscription obligatoire par mail : indiquer le nombre et les noms des participants et le créneau souhaité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le CHCB, site de Kerio, ouvrira les portes de ses installations techniques et énergétiques sous le signe de la transition écologique : centrale photovoltaïque, chaufferie biomasse, régulation et gestion technique centralisée et système de récupération de chaleur fatale, ayant reçu le premier prix international 2026 de la Fédération des hôpitaux de France.

CHCB, site de Kerio Kerio, 56920 Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « communication@gh-centrebretagne.fr »}]

Le Centre Hospitalier du Centre Bretagne, ouvrira les portes de ses installations techniques et énergétiques pour les Journées Européennes du Patrimoine. Hôpital Transition écologique

PAH des Rohan