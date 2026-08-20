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Le chemin de la mémoire : De Lama à Urtaca « La vie rurale d’autrefois », Village de Lama, Lama

vendredi 18 septembre 2026 · Village de Lama · Lama

Le chemin de la mémoire : De Lama à Urtaca « La vie rurale d’autrefois », Village de Lama, Lama

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Lama
Adresse
Lama
Ville
20218 Lama
Département
Haute-Corse

Le chemin de la mémoire : De Lama à Urtaca « La vie rurale d’autrefois » 18 – 20 septembre Village de Lama Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Randonnée libre d’une durée d’ 1h30 A/R
Ce parcours, ancien chemin de liaison entre les villages de Lama et Urtaca, vous invite à découvrir les activités de la vie rurale d’autrefois. Vous découvrirez les bergeries, paillers, aires à blés, terrasses de culture, témoins du riche passé agro-pastoral de la vallée de l’Ostriconi.

Village de Lama Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse
Randonnée libre d’une durée d’ 1h30 A/R

Mairie de Lama

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