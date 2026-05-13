Le Chemin des Mineurs , Visite Immersive, Musée de la Mine de Cap Garonne, Le Pradet

Le Chemin des Mineurs , Visite Immersive Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Mine de Cap Garonne Var

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Allez plus loin que la visite traditionnelle dans cette veritable aventure souterraine.

Prenez votre casque, prenez votre Lampe et suivez Notre Médiatrice Lola dans plus de 1 km de galeries inedites dans une zone brute de la Mine

Attention parcours pour personnes averties (déconseillé d’enfant, femmes enceintes, mobilité réduite, d’angoisse….)

Musée de la Mine de Cap Garonne 1000 chemin du baou rouge Le Pradet 83220 La Garonne Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494086246 http://mine-capgaronne.fr [{« type »: « email », « value »: « info@mine-capgaronne.fr »}] Une ancienne Mine de Cuivre aménagé en Musée , en lieu de découverte pour la géologie et la Minéralogie local transport en navette appel bus AB 91

parking d’environ 30 places disponibles

Accueil PMR

Allez plus loin que la visite traditionnelle dans cette veritable aventure souterraine.

©MuseedelaMinedeCapGaronne