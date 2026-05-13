Un loup Garou dans la Mine, Musée de la Mine de Cap Garonne, Le Pradet
Un loup Garou dans la Mine, Musée de la Mine de Cap Garonne, Le Pradet samedi 23 mai 2026.
Un loup Garou dans la Mine Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Mine de Cap Garonne Var
groupe de 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Une relecture du jeu du Loup garou mondialement célébre mis en oeuvred ans l’ancienne mine de Cap Garonne au Pradet
Musée de la Mine de Cap Garonne 1000 chemin du baou rouge Le Pradet 83220 La Garonne Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494086246 http://mine-capgaronne.fr [{« type »: « email », « value »: « info@mine-capgaronne.fr »}] Une ancienne Mine de Cuivre aménagé en Musée , en lieu de découverte pour la géologie et la Minéralogie local transport en navette appel bus AB 91
parking d’environ 30 places disponibles
Accueil PMR
Une relecture du jeu du Loup garou mondialement célébre mis en oeuvred ans l’ancienne mine de Cap Garonne au Pradet
©MuseedelaMinedeCapGaronne