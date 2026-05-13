Un loup Garou dans la Mine, Musée de la Mine de Cap Garonne, Le Pradet

Un loup Garou dans la Mine Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Mine de Cap Garonne Var

groupe de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Une relecture du jeu du Loup garou mondialement célébre mis en oeuvred ans l’ancienne mine de Cap Garonne au Pradet

Musée de la Mine de Cap Garonne 1000 chemin du baou rouge Le Pradet 83220 La Garonne Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494086246 http://mine-capgaronne.fr [{« type »: « email », « value »: « info@mine-capgaronne.fr »}] Une ancienne Mine de Cuivre aménagé en Musée , en lieu de découverte pour la géologie et la Minéralogie local transport en navette appel bus AB 91

parking d’environ 30 places disponibles

Accueil PMR

Une relecture du jeu du Loup garou mondialement célébre mis en oeuvred ans l’ancienne mine de Cap Garonne au Pradet

©MuseedelaMinedeCapGaronne