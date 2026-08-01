Informations pratiques

Luc

LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE

Lieu-dit Les Esfagoux Luc Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez découvrir le patrimoine bâti, humain et naturel du hameau d’Esfagoux, dont le Fayard labellisé Arbre remarquable de France (en 2023).

Promenade commentée par Jean-Louis BEDOS en collaboration avec

Les Amis du Patrimoine (6,5km dont 250m de dénivelé, durée 2h30)

avec des pauses patrimoniales et découverte de l’exposition sur les moulins à eau dans le moulin Baffie.

Réservation obligatoire

Venez découvrir le patrimoine bâti, humain et naturel du hameau d’Esfagoux, dont le Fayard labellisé Arbre remarquable de France (en 2023).

Promenade commentée par Jean-Louis BEDOS en collaboration avec

Les Amis du Patrimoine (6,5km dont 250m de dénivelé, durée 2h30) avec des pauses patrimoniales et découverte de l’exposition sur les moulins à eau dans le moulin Baffie.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Langogne Margeride. .

Lieu-dit Les Esfagoux Luc 48250 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the built, human and natural heritage of the hamlet of Esfagoux, including the Fayard, which has been designated a Remarkable Tree of France (in 2023).

Guided tour by Jean-Louis BEDOS in collaboration with

Les Amis du Patrimoine (6.5km, 250m ascent, duration: 2h30)

with heritage breaks and discovery of the watermill exhibition in the Baffie mill.

Reservations required

L’événement LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE Luc a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT Langogne