LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE Luc
jeudi 6 août 2026 · Luc
Informations pratiques
Luc
LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE
Lieu-dit Les Esfagoux Luc Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Venez découvrir le patrimoine bâti, humain et naturel du hameau d’Esfagoux, dont le Fayard labellisé Arbre remarquable de France (en 2023).
Promenade commentée par Jean-Louis BEDOS en collaboration avec
Les Amis du Patrimoine (6,5km dont 250m de dénivelé, durée 2h30)
avec des pauses patrimoniales et découverte de l’exposition sur les moulins à eau dans le moulin Baffie.
Réservation obligatoire
Venez découvrir le patrimoine bâti, humain et naturel du hameau d’Esfagoux, dont le Fayard labellisé Arbre remarquable de France (en 2023).
Promenade commentée par Jean-Louis BEDOS en collaboration avec
Les Amis du Patrimoine (6,5km dont 250m de dénivelé, durée 2h30) avec des pauses patrimoniales et découverte de l’exposition sur les moulins à eau dans le moulin Baffie.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Langogne Margeride. .
Lieu-dit Les Esfagoux Luc 48250 Lozère Occitanie +33 4 66 69 01 38 langogne@langogne.com
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English :
Come and discover the built, human and natural heritage of the hamlet of Esfagoux, including the Fayard, which has been designated a Remarkable Tree of France (in 2023).
Guided tour by Jean-Louis BEDOS in collaboration with
Les Amis du Patrimoine (6.5km, 250m ascent, duration: 2h30)
with heritage breaks and discovery of the watermill exhibition in the Baffie mill.
Reservations required
L’événement LE CHEMIN D’ESFAGOUX RANDONNÉE ET PATRIMOINE Luc a été mis à jour le 2026-07-30 par 48-OT Langogne
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