Le cherche feuille de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Le cherche feuille de Saint-Maurice

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 13:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Partez en piste pour rechercher les arbres remarquables de la forêt. Un jeu familial pour découvrir le patrimoine du site à travers les feuilles.

En autonomie dans la forêt.

Environ une heure de balade.

Sur réservation. .

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : Le cherche feuille de Saint-Maurice

L’événement Le cherche feuille de Saint-Maurice Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS