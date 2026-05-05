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Le cherche feuille de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Le cherche feuille de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Site abbatial de Saint-Maurice

Adresse : 81 Route de Lorient

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Le cherche feuille de Saint-Maurice

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Partez en piste pour rechercher les arbres remarquables de la forêt. Un jeu familial pour découvrir le patrimoine du site à travers les feuilles.
En autonomie dans la forêt.
Environ une heure de balade.
Sur réservation.   .

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51 

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English : Le cherche feuille de Saint-Maurice

L’événement Le cherche feuille de Saint-Maurice Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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