Le cherche feuille de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Le cherche feuille de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët vendredi 17 juillet 2026.
Clohars-Carnoët
Le cherche feuille de Saint-Maurice
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Partez en piste pour rechercher les arbres remarquables de la forêt. Un jeu familial pour découvrir le patrimoine du site à travers les feuilles.
En autonomie dans la forêt.
Environ une heure de balade.
Sur réservation. .
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : Le cherche feuille de Saint-Maurice
L’événement Le cherche feuille de Saint-Maurice Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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