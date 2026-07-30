Le Cheval de Ranch Visite Ranch de la Boscraie Canapville

dimanche 13 septembre 2026 · Ranch de la Boscraie · Canapville

Informations pratiques

Canapville

Le Cheval de Ranch Visite

Ranch de la Boscraie 494 route de Vimoutiers Canapville Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Démonstrations et partage autour de la culture western.

Au programme présentation de la culture western, du matériel et des spécificités de cette équitation, et démonstration sur 3 bovins en pâture. Initiation au lasso (pour adultes) en fin de démonstration.

> Tout public

> Sur réservation auprès de Nicolas Delalondre .

Ranch de la Boscraie 494 route de Vimoutiers Canapville 61120 Orne Normandie +33 6 22 33 37 86 n.dela@free.fr

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English : Le Cheval de Ranch Visite

L’événement Le Cheval de Ranch Visite Canapville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault