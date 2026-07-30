Visite guidée à Sumbe Haras du Mézeray Sumbe Haras du Mézeray Canapville

Informations pratiques

Canapville

Visite guidée à Sumbe Haras du Mézeray

Sumbe Haras du Mézeray 1107 route dela Roussière Canapville Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de la Fête du Cheval.

Lors d’une visite d’une heure, Sumbe Haras du Mézeray vous ouvre ses portes pour une visite unique du domaine. Spécialisé dans l’élevage de chevaux de course, le haras s’étend sur 185 hectares autour de la commune de Canapville.

Au programme explication du principe d’élevage de galopeurs, découverte du domaine avec ses prés et ses box, présentation des juments et leurs poulains de l’année.

> Tout public

> Sur réservation auprès de la Communauté de Communes (limité à 20 personnes) billetterie en ligne ou par téléphone. .

Sumbe Haras du Mézeray 1107 route dela Roussière Canapville 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 49 42

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English : Visite guidée à Sumbe Haras du Mézeray

L’événement Visite guidée à Sumbe Haras du Mézeray Canapville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault