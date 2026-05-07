Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre Église Notre-Dame Le Mas-d’Agenais
Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre Église Notre-Dame Le Mas-d’Agenais samedi 6 juin 2026.
Le Mas-d’Agenais
Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre
Église Notre-Dame Allé de l’Église Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Chœur Val de Garonne. D’un monde à l’autre
Au programme SCHUBERT, MOZART, HAYDN.
Orchestre scherzando et Conservatoire Maurice Ravel, Direction Jean-Louis CHASTAING.
Le Chœur Val de Garonne. D’un monde à l’autre
Au programme SCHUBERT, MOZART, HAYDN.
Orchestre scherzando et Conservatoire Maurice Ravel, Direction Jean-Louis CHASTAING.
– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande et sur place. .
Église Notre-Dame Allé de l’Église Le Mas-d’Agenais 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre
Le Ch?ur Val de Garonne. From one world to another
Program: SCHUBERT, MOZART, HAYDN.
Orchestre scherzando and Conservatoire Maurice Ravel, conducted by Jean-Louis CHASTAING.
L’événement Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne