Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre Église Notre-Dame Le Mas-d’Agenais

Le Mas-d’Agenais

Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre

Église Notre-Dame Allé de l’Église Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Chœur Val de Garonne. D’un monde à l’autre

Au programme SCHUBERT, MOZART, HAYDN.

Orchestre scherzando et Conservatoire Maurice Ravel, Direction Jean-Louis CHASTAING.

Le Chœur Val de Garonne. D’un monde à l’autre

Au programme SCHUBERT, MOZART, HAYDN.

Orchestre scherzando et Conservatoire Maurice Ravel, Direction Jean-Louis CHASTAING.

– Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne à Marmande et sur place. .

Église Notre-Dame Allé de l’Église Le Mas-d’Agenais 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre

Le Ch?ur Val de Garonne. From one world to another

Program: SCHUBERT, MOZART, HAYDN.

Orchestre scherzando and Conservatoire Maurice Ravel, conducted by Jean-Louis CHASTAING.

L’événement Le Chœur Val de Garonne D’un monde à l’autre Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne