Le ciel nous tombe sur la tête Place du 11 Novembre Laval

Le ciel nous tombe sur la tête

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

2026-03-06

Une conférence animée par Sarah Anderson, astrophysicienne à l’Observatoire de la Côte d’Azur, spécialiste des petits corps célestes.

Astéroïdes, comètes et météores… Autant de corps célestes qui tombent sur la Terre, nous exposant à des dangers souvent invisibles. Menaces réelles comme au temps des dinosaures ou fantasmes d’apocalypse comme dans les films de science-fiction ? Ils sont surtout de précieuses clés pour comprendre la formation planétaire. Cette conférence expose ce que ces objets révèlent de nos origines et comment nous essayons de nous en protéger !

Conférence gratuite organisée par le ZOOM .

Place du 11 Novembre Hôtel de ville de Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr

A lecture by Sarah Anderson, astrophysicist at the Observatoire de la Côte d?Azur and specialist in small celestial bodies.

