Le ciel nous tombe sur la tête Place du 11 Novembre Laval
Le ciel nous tombe sur la tête Place du 11 Novembre Laval vendredi 6 mars 2026.
Le ciel nous tombe sur la tête
Place du 11 Novembre Hôtel de ville de Laval Laval Mayenne
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06 22:00:00
2026-03-06
Une conférence animée par Sarah Anderson, astrophysicienne à l’Observatoire de la Côte d’Azur, spécialiste des petits corps célestes.
Astéroïdes, comètes et météores… Autant de corps célestes qui tombent sur la Terre, nous exposant à des dangers souvent invisibles. Menaces réelles comme au temps des dinosaures ou fantasmes d’apocalypse comme dans les films de science-fiction ? Ils sont surtout de précieuses clés pour comprendre la formation planétaire. Cette conférence expose ce que ces objets révèlent de nos origines et comment nous essayons de nous en protéger !
Place du 11 Novembre Hôtel de ville de Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 47 81 accueil@zoom.laval.fr
English :
A lecture by Sarah Anderson, astrophysicist at the Observatoire de la Côte d?Azur and specialist in small celestial bodies.
