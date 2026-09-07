AGENDA · Val-d'Arc
LE CIMETIERE TOSI, CIMETIERE TOSI, Val-d’Arc
samedi 19 septembre 2026 · CIMETIERE TOSI · Val-d'Arc
Informations pratiques
LE CIMETIERE TOSI Samedi 19 septembre, 10h00 CIMETIERE TOSI Savoie
Rendez vous au cimetière Tosi, derrière l’hôpital
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Plongez dans les récits passionnants et la mémoire des personnalités qui y reposent
CIMETIERE TOSI rue des écoles Saint-Jean-de-Maurienne Val-d’Arc 73220 Aiguebelle Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Plongez dans les récits passionnants et la mémoire des personnalités qui y reposent
©Mairie