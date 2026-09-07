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LE CIMETIERE TOSI, CIMETIERE TOSI, Val-d’Arc

samedi 19 septembre 2026 · CIMETIERE TOSI · Val-d'Arc

LE CIMETIERE TOSI, CIMETIERE TOSI, Val-d’Arc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
CIMETIERE TOSI
Adresse
rue des écoles Saint-Jean-de-Maurienne
Ville
73220 Val-d'Arc
Département
Savoie
Tarif
Rendez vous au cimetière Tosi, derrière l'hôpital

LE CIMETIERE TOSI Samedi 19 septembre, 10h00 CIMETIERE TOSI Savoie

Rendez vous au cimetière Tosi, derrière l’hôpital

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Plongez dans les récits passionnants et la mémoire des personnalités qui y reposent

CIMETIERE TOSI rue des écoles Saint-Jean-de-Maurienne Val-d’Arc 73220 Aiguebelle Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Plongez dans les récits passionnants et la mémoire des personnalités qui y reposent

©Mairie

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