LE CIMETIERE TOSI, CIMETIERE TOSI, Val-d’Arc

Informations pratiques

LE CIMETIERE TOSI Samedi 19 septembre, 10h00 CIMETIERE TOSI Savoie

Rendez vous au cimetière Tosi, derrière l’hôpital

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Plongez dans les récits passionnants et la mémoire des personnalités qui y reposent

CIMETIERE TOSI rue des écoles Saint-Jean-de-Maurienne Val-d’Arc 73220 Aiguebelle Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans les récits passionnants et la mémoire des personnalités qui y reposent

©Mairie