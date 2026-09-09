Informations pratiques

Troyes

Le cinéma de Thomas Croisière

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 21:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Thomas Croisière, le Tom Cruise français, nous embarque pour un hilarant voyage en comédie au cours duquel il partage et transmet sa passion pour le cinéma comique et populaire. Car sans Bébel, le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès et des films comme 2 heures moins le quart avant Jésus Christ , La Boum , L’aventure c’est l’aventure ou La vie est un long fleuve tranquille , il ne serait jamais devenu l’immense star que nous connaissons sur France Inter comme à la télévision ou au cinéma. Durant ce voyage nostalgique, émouvant et surtout drôle, il rend à César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César. Vive la comédie et vive le cinéma (nous prions également pour qu’il ne parle pas de Michel Sardou). .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Le cinéma de Thomas Croisière Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne