Le cirque musical à Tonnerre Champ de la Lame Tonnerre
Le cirque musical à Tonnerre Champ de la Lame Tonnerre mercredi 29 avril 2026.
Le cirque musical à Tonnerre
Champ de la Lame 19 Rue de la Bonnèterie Tonnerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-29
La troupe du Cirque Musical sera à Tonnerre
à la rencontre de ses habitants. Venez
découvrir son spectacle musical, son escape game
ainsi que ses ateliers ludiques et artistiques ! .
Champ de la Lame 19 Rue de la Bonnèterie Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com
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English : Le cirque musical à Tonnerre
L’événement Le cirque musical à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois