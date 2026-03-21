Le cirque musical à Tonnerre Champ de la Lame Tonnerre

Le cirque musical à Tonnerre

Champ de la Lame 19 Rue de la Bonnèterie Tonnerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-29

La troupe du Cirque Musical sera à Tonnerre

à la rencontre de ses habitants. Venez

découvrir son spectacle musical, son escape game

ainsi que ses ateliers ludiques et artistiques ! .

Champ de la Lame 19 Rue de la Bonnèterie Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com

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English : Le cirque musical à Tonnerre

L’événement Le cirque musical à Tonnerre Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois