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le Clef’stival Frugières-le-Pin

le Clef’stival Frugières-le-Pin vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : La Baraque

Ville : 43230 Frugières-le-Pin

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : 15 15 25 15€/jour 25€ les 2 jours

Frugières-le-Pin

le Clef’stival

La Baraque Frugières-le-Pin Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

15€/jour
25€ les 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-03

Le Café associatif La Clef et ses bénévoles organisent les 3 et 4 juillet prochain la première édition du Clef’stival qui se déroulera à la Baraque à Frugières-Le-Pin
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La Baraque Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36 

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English :

The community-based CAFÉ La Clef and its volunteers are organizing the first edition of the Clef’stival on July 3 and 4, which will take place at La Baraque in FrugisÉres-Le-Pin

L’événement le Clef’stival Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne