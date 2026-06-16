Frugières-le-Pin

le Clef’stival

La Baraque Frugières-le-Pin Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

15€/jour

25€ les 2 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Le Café associatif La Clef et ses bénévoles organisent les 3 et 4 juillet prochain la première édition du Clef’stival qui se déroulera à la Baraque à Frugières-Le-Pin

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La Baraque Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 48 36

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English :

The community-based CAFÉ La Clef and its volunteers are organizing the first edition of the Clef’stival on July 3 and 4, which will take place at La Baraque in FrugisÉres-Le-Pin

L’événement le Clef’stival Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne