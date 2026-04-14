Le cloître des Cordeliers, Cloître des Cordeliers, Saint-Émilion

Le cloître des Cordeliers 1 – 7 juin Cloître des Cordeliers Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T11:00:00+02:00 – 2026-06-01T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le cloître des Cordeliers, situé au coeur de la cité médiévale de Saint-Emilion (33), est un chef d’oeuvre architectural datant du XIVe siècle. Classé Monument Historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est l’un des édifices les plus célèbres de Saint-Emilion. A 20 mètres sous terre, dans les galeries longues de 3 km, sont élevés les vins effervescents. Conçus à partir des cépages les plus prestigieux du Bordelais et élaborés selon la méthode traditionnelle, les vins produisent des bulles d’une extrême finesse et font valoir leurs arômes fruités, tout en saveur et en légèreté.

Cloître des Cordeliers 2 rue de la porte Brunet 33330 Saint-Émilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lescordeliers.com »}]

Venez découvrir le cloître des Cordeliers à pied, en tuk-tuk électrique ou à vélo électrique !

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