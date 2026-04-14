Le cloître des Cordeliers, Cloître des Cordeliers, Saint-Émilion
Le cloître des Cordeliers, Cloître des Cordeliers, Saint-Émilion lundi 1 juin 2026.
Le cloître des Cordeliers 1 – 7 juin Cloître des Cordeliers Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T11:00:00+02:00 – 2026-06-01T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Le cloître des Cordeliers, situé au coeur de la cité médiévale de Saint-Emilion (33), est un chef d’oeuvre architectural datant du XIVe siècle. Classé Monument Historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il est l’un des édifices les plus célèbres de Saint-Emilion. A 20 mètres sous terre, dans les galeries longues de 3 km, sont élevés les vins effervescents. Conçus à partir des cépages les plus prestigieux du Bordelais et élaborés selon la méthode traditionnelle, les vins produisent des bulles d’une extrême finesse et font valoir leurs arômes fruités, tout en saveur et en légèreté.
Cloître des Cordeliers 2 rue de la porte Brunet 33330 Saint-Émilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lescordeliers.com »}]
Venez découvrir le cloître des Cordeliers à pied, en tuk-tuk électrique ou à vélo électrique !
DR
À voir aussi à Saint-Émilion (Gironde)
- Conférence Jean GARRIGUES Les avocats de la république de Danton à Gisèle Halimi. Salle Gothique Saint-Émilion 23 avril 2026
- Le Festival Fantastique des Fées et des Lutins à Saint-Emilion Saint-Émilion 25 avril 2026
- Saint-Emilion Bordeaux par la piste Roger Lapébie Saint-Émilion Gironde 1 mai 2026
- Boucle vélo: La Vallée de la Dordogne et son vignoble Saint-Émilion Gironde 1 mai 2026
- Boucle vélo La route des vins en famille Saint-Émilion Gironde 1 mai 2026