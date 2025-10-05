UMI – La Maroquinerie Paris

UMI Début : 2026-04-26 à 20:00. Tarif : – euros.

AEG PRESENTS FRANCE PRESENTE : UMIUMI, chanteuse, auteure-compositrice et “sonic healer”, utilise la musique comme une force de guérison et de connexion. Sa musique, à la croisée du R&B, de la neo-soul et du folk, a fait d’elle une voix montante de la scène internationale. Née à Seattle dans une famille multiculturelle, elle commence à partager ses reprises et chansons acoustiques sur SoundCloud dès le lycée, captivant très vite une communauté fidèle. Ce lien sincère avec son public la pousse à quitter l’université pour se consacrer pleinement à son art et à une carrière en pleine ascension. Avec people stories, son nouvel album, UMI ouvre un nouveau chapitre. Inspiré par ses proches, ses fans, des inconnus et ses propres expériences, ce projet explore l’ego, la guérison, l’identité et la connexion à travers une écriture apaisante et introspective. On y retrouve des interludes parlés de sa thérapeute et guide, et même des “imperfections sonores” laissées volontairement comme un hommage à la beauté de la vie dans son chaos. Tissant avec fluidité R&B, folk et pop, people stories est son projet le plus personnel et universel à ce jour, une œuvre qui reflète autant son chemin de guérison que celui de tous ceux qui l’écoutent. UMI, qui vient de dévoiler son nouvel album people stories, sera en concert à La Maroquinerie à Paris le 26 avril 2026.

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75