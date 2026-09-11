Informations pratiques

Hendaye

Le cœur de ville défile

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Et si, le temps d’une soirée, le centre-ville d’Hendaye devenait un véritable podium à ciel ouvert ?

Avec Le Cœur de Ville défile , l’AACHV souhaite créer un événement fédérateur et spectaculaire mettant à l’honneur celles et ceux qui font vivre Hendaye au quotidien ses commerçants, artisans, restaurateurs et acteurs locaux.

Au cœur de la Place de la République, devant la mairie, un grand défilé de mode prendra vie dans un décor urbain transformé pour l’occasion.

Mode, accessoires, beauté, gastronomie, convivialité et savoir-faire local se rencontreront au cours d’une soirée imaginée comme une véritable vitrine du dynamisme du centre-ville hendayais. .

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 01 14 08 aachvcoeurdeville64@gmail.com

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English : Le cœur de ville défile

L’événement Le cœur de ville défile Hendaye a été mis à jour le 2026-08-28 par Hendaye Tourisme & Commerce