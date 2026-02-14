Le Concert du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Le Concert du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy vendredi 24 avril 2026.
Le Concert du Mois Vendredi 24 avril, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
entrée libre ou sur inscription
Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00
Pour notre soirée spéciale Italie, rendez-vous avec Cantanema et leurs chansons traditionnelles Italiennes !
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/
Cantanema (chansons italiennes) concert Italie