Le Concert du Mois, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Le Concert du Mois Vendredi 24 avril, 20h30 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

entrée libre ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Pour notre soirée spéciale Italie, rendez-vous avec Cantanema et leurs chansons traditionnelles Italiennes !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]

Cantanema (chansons italiennes) concert Italie