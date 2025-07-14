LE CONCERT IMPROMPTU – 4 Chevelures Persanes Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat Juvisy-sur-Orge

LE CONCERT IMPROMPTU – 4 Chevelures Persanes Samedi 28 mars 2026, 18h00 Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat Essonne

Depuis sa naissance au Xe siècle, Shâhnâmeh (Le Livre des Rois), l’épopée persane de Ferdowsi suscite les passions.

Mille ans plus tard, la compositrice et créatrice Golfam Khayam peint en musique les portraits de quatre héroïnes qui incarnent le courage, l’abnégation, la résilience et la force intrinsèque, toujours nimbées de joie et de lumière.

Ces femmes fortes nous inspirent, nous donnent du courage et incarnent des modèles concrets. Musique, vidéo, texte (réadaptation contemporaine) se mélangent sur scène dans une scénographie et mise en scène subtile pour le public familial.

ENSEMBLE Le Concert impromptu – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2023-2024-2025, région IdF, département du Val-de-Marne, ville d’ Ivry-sur-Seine

Les Bords de Scènes – Espace Jean Lurçat Pl. du Maréchal Leclerc, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Île-de-France

Inspiré de l’épopée Shâhnâmeh musique spectacle