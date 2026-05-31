LE CONCERT IMPROMPTU : Jardins d’Ispahan, Église du Sacré-Coeur, Commentry

LE CONCERT IMPROMPTU : Jardins d’Ispahan Samedi 4 juillet, 18h00 Église du Sacré-Coeur Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Programme :

L’Enlèvement auSérail (Ouverture) : Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Rudabeh / 4Chevelures persanes : Golfam Khayam (1982-)

Les Roses d’Ispahan : Gabriel Fauré (1845-1924)

Gordafarid /4 Chevelures persanes : GolfamKhayam (1982-)

Le Calife de Bagdad : François-Adrien Boieldieu (1775-1834)

Tahmineh / 4Chevelures persanes : Golfam Khayam (1982-)

La solitaire /Mélodies persanes : Camile Saint-Saëns (1835-1921)

Farangis / 4Chevelures persanes : Golfam Khayam (1982-)

Shéhérazade : Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908)

LE CONCERT IMPROMPTU – Ensemble conventionné Ministère de la culture/ DRAC IdF pour la période 2026-2027-2028

Église du Sacré-Coeur 03600 Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Fascinés par l’Orient – ses contes, ses parfums et sortilèges – les compositeurs de tout temps créent dans cette inspiration envoûtante et puissante.