Le confit et ses pots entre Sud-Ouest et Amérique, Musée Paysan d’émile, Simorre

Le confit et ses pots entre Sud-Ouest et Amérique Samedi 27 juin, 15h00 Musée Paysan d’émile Gers

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Les fouilles au Canada, en particulier, montrent que l’arrière-pays du port de Bordeaux a approvisionné les marins et les habitants des colonies françaises en viande salée contenue dans des pots de terre. Né de ce commerce, le confit, en particulier à base de cuisses d’oies va devenir une spécialité gastronomique du Sud-ouest. Dans quelle mesure ce phénomène a touché le Comminges et quel en fut l’impact sur les productions céramiques locales ? C’est en mêlant approche historique et archéologique que nous tenterons de répondre à cette question qui relève autant de l’histoire de la gastronomie que de l’histoire des techniques.

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Au XVIIIe siècle, divers produits du Sud-Ouest étaient envoyés en Amérique dans le cadre du commerce transatlantique.Tout savoir avec la conférence de Mr Piques Stéphane. confit Pots Sud Ouest Amérique

Musée paysan d’Émile