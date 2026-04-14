Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en roue libre !, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Boves
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en roue libre !, Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, Boves vendredi 1 mai 2026.
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en roue libre ! 1 – 31 mai Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:01:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 4 avenue de l’étoile du sud Boves 80440 Somme Hauts-de-France
Un mois pour faire le plus de trajets à vélo
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France