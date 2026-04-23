Le Conservatoire fête la musique Yvetot
Le Conservatoire fête la musique Yvetot samedi 20 juin 2026.
Yvetot
Le Conservatoire fête la musique
8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de la Fête de la Musique, assistez aux représentations de différentes classes du Conservatoire de Musique Intercommunal. .
8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72 conservatoire@yvetot-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Conservatoire fête la musique
L’événement Le Conservatoire fête la musique Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme
À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)
- Circuit de la Haute-Justice Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit du Chêne Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit découverte du patrimoine autour de la gare et du Manoir du Fay Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Le Val au Cesne Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026
- Circuit découverte du patrimoine du centre-ville d’Yvetot Yvetot Seine-Maritime 1 mai 2026