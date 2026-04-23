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Le Conservatoire fête la musique Yvetot

Le Conservatoire fête la musique Yvetot samedi 20 juin 2026.

Adresse : 8 Place du Maréchal Joffre

Ville : 76190 Yvetot

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Yvetot

Le Conservatoire fête la musique

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A l’occasion de la Fête de la Musique, assistez aux représentations de différentes classes du Conservatoire de Musique Intercommunal.   .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 82 72  conservatoire@yvetot-normandie.fr

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English : Le Conservatoire fête la musique

L’événement Le Conservatoire fête la musique Yvetot a été mis à jour le 2026-04-23 par Yvetot Normandie Tourisme

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