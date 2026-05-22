Yvetot

Fête de la musique à Yvetot

Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Ville d’Yvetot vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique. Comme chaque année, la ville entière vibrera au rythme des concerts, déambulations et scènes ouvertes réparties dans plusieurs lieux emblématiques. Musiciens amateurs, élèves du Conservatoire et groupes locaux et régionaux se succèderont pour offrir une journée festive, conviviale et ouverte à tous.

– Sur le marché Fanfare de la Musique Municipale et du Conservatoire, Les Caux Pains en Scène.

– Place Joffre Ensemble & Quatuor de Saxophones, La Coralado, classes de MAO, Damo Fama, Musiques Actuelles du Conservatoire, Phoenix, One Sock Missing.

– Place de l’Hôtel de Ville Percussions de la MJC, MIBMUSIC76.

– Rue des Princes d’Albon Chorale Bella Vocce.

– Parvis de l’Église Family Swing, Atelier Musiques Actuelles du Lycée Jean XXIII.

– Place des Belges Rythm N Wood, Million Miles, Hasta Siempre.

– Rue du Château Association Génèse CrossBryde, RED, Moutic Tigers, Orange Yéti, Ring Scabs.

– Jardin de la Musique Municipale Ô Notes Enchantées.

– Participation des commerçants DJ Set du Pub, concert du Loup Bar, Bee Riders chez Adopt. .

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 44 70

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English : Fête de la musique à Yvetot

L’événement Fête de la musique à Yvetot Yvetot a été mis à jour le 2026-05-22 par Yvetot Normandie Tourisme