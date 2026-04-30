Yvetot

Exposition de Charles Angrand

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Ami de Seurat, de Signac, de Monet… Charles Angrand, dont on célèbre cette année le centenaire de la mort, est né en Pays de Caux. Il reviendra après quelques années à Paris en son pays natal, près d’Yvetot, où il peindra et dessinera les paysages, les femmes ramassant des pommes, les fermes et les clos-masures… faisant de son quotidien le motif d’une œuvre qui se redécouvre enfin. Le Musée Municipal d’Yvetot présente à l’occasion de cette exposition une dizaine de grands pastels, pour certains inédits, qui donnent un aperçu de la technique de ce peintre qui dialogue avec les plus grands représentants du mouvement post-impressionniste. .

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 08 40 museedesivoires@yvetot.fr

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English : Exposition de Charles Angrand

L’événement Exposition de Charles Angrand Yvetot a été mis à jour le 2026-04-30 par Yvetot Normandie Tourisme