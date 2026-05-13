Yvetot Cosgames Show Salle du Vieux-Moulin Yvetot
Yvetot Cosgames Show Salle du Vieux-Moulin Yvetot samedi 6 juin 2026.
Yvetot
Yvetot Cosgames Show
Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
La Ville d’Yvetot et sa Maison de Quartiers sont ravies d’annoncer le retour tant attendu du Yvetot Cosgames Show, l’un des événements les plus appréciés de la région, dédié au cosplay et à la culture geek. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront profiter d’un large éventail d’animations concours de cosplay, séances photos, rencontres avec des artistes, ateliers créatifs, conférences et de nombreuses autres activités. Des stands proposeront également une diversité de produits dérivés et d’articles spécialisés. Cette année, les invités d’honneur sont Caroline Combes et Bruno Méyère. .
Salle du Vieux-Moulin 49 Rue de l’Étang Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 16 15 78 maisondequartiers@yvetot.fr
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English : Yvetot Cosgames Show
L’événement Yvetot Cosgames Show Yvetot a été mis à jour le 2026-05-13 par Yvetot Normandie Tourisme
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